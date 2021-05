Spacciava cocaina e hashish: blitz della Guardia di Finanza, ai domiciliari il pusher

I militari della Guardia di Finanza hanno arrestato (ai domiciliari) un pusher 25enne. I baschi verdi, al termine della perquisizione effettuata a Bellizzi, lo hanno trovato in possesso di 16 grammi di cocaina e 70 di hashish.

I dettagli

I finanzieri hanno notato lo spacciatore, già noto alle forze dell'ordine e dunque recidivo, mentre usciva da un’abitazione privata, guardandosi intorno con fare sospetto. Immediato, quindi, il controllo della pattuglia del Nucleo Mobile, che gli ha trovato addosso,

in un involucro di cellophane occultato nelle parti intime, oltre 16 grammi di sostanza, subito riconosciuta come cocaina. Le attività di perquisizione sono così proseguite presso l’abitazione del venticinquenne, rinvenendo anche 70 grammi di hashish, all’interno dell’armadio nella camera da letto. Per impedirgli la reiterazione di simili condotte, nella flagranza del reato, il giovane è stato

intanto posto agli arresti domiciliari, misura convalidata dal G.I.P. del Tribunale di Salerno all’esito dell’udienza svolta lo scorso venerdì. Le accuse formulate a suo carico sono di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, aggravate dalla recidiva. Noto alle forze dell’ordine per i diversi precedenti, il responsabile è infatti già in attesa di essere processato, con rito abbreviato, in relazione ad analoghe condotte, contestategli circa due anni fa proprio dai Finanzieri di Salerno che, in quella circostanza, lo arrestarono dopo averlo sorpreso a spacciare hashish.