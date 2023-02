Troppi incidenti a Salerno città, il Codacons: "I vigili effettuano i controlli sui limiti di velocità?"

Si pronuncia anche il Codacons sull'ennesimo incidente mortale, a Salerno città. Come è noto, infatti, un ottantaquattrenne è stato investito da un motorino e poi è deceduto. "Molti vigili sulla Via Marconi, luogo dell’incidente, questa mattina, ma prima certamente non c’erano- osservano dal Codacons - Ma ci chiediamo, se non è il primo incidente che capita su questa strada, perché non si è già pensato di intervenire in qualche modo?" Il Codacons farà un istanza di accesso per sapere quanti controlli sono stati fatti dalla polizia locale di Salerno per il superamento del limite di velocità a gennaio e quante multe siano state elevate. “Ormai le strade della città sono diventate piste da rally. – incalza Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons - La città è abbandonata a se stessa. Sosta consentita in duplice fila dappertutto, divieti di sosta mai rispettati, limiti di velocità un optional per auto e moto, ed i vigili? O non ci sono, o sono distratti e fingono di non esserci. La città è terra di nessuno, le strade sono terra di nessuno.”

“Per questo motivo – conclude Marchetti – chiediamo un incontro urgente col Prefetto per chiedergli di intervenire sulla viabilità, soprattutto in considerazione del fatto che sembra l’ultima ratio”.

Le iniziative del Comune

Intanto, proprio per il preoccupante aumento degli incidenti stradali, l’amministrazione comunale di Salerno corre ai ripari, pensando all’istituzione del limite di velocità a 30 chilometri orari e all’attivazione di autovelox fissi sul lungomare.