Caos sul raccordo Salerno-Avellino, Ilardi (Federalberghi) contro l'Anas

"Il caos sul raccordo Salerno-Avellino, registratosi in queste ore a causa di lavori intempestivamente programmati dall’ANAS in piena stagione estiva, conferma che esiste un problema di incapacità organizzativa del Compartimento della Campania, più volte denunciata da Federalberghi Salerno". Lo denuncia Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno che aggiunge: "Abbiamo nei giorni scorsi assistito alla chiusura della strada statale amalfitana per carenze manutentive nonché al verificarsi di code chilometriche sulla statale 18 per lavori eseguiti in pieno week-end. Assistiamo quotidianamente al degrado della tangenziale di Salerno, ridotta in più punti a discarica e caratterizzata da fitta vegetazione lungo le carreggiate e nei raccordi. Plaudiamo, oggi, alle rimostranze dei sindaci di Baronissi e di Pellezzano che hanno messo in evidenza i disagi subiti dai cittadini".

L'appello