Disagi e malumori tra gli utenti delle Poste: l'appello del sindaco di Baronissi

Troppi intollerabili disagi alle sportellerie degli uffici postali cittadini: ormai sono quotidiane le interminabili code che Poste Italiane impone agli spazientiti utenti con disagi e sofferenze in particolare per le persone anziane.

Una città di diciottomila persone, in espansione e riferimento del territorio, non può avere servizi postali così risicati e inefficienti. Tre sportelli postali all’ufficio centrale e uno sportello e mezzo al succursale di Acquamela non sono sicuramente sufficienti, malgrado il grosso impegno e la grande disponibilità degli operatori sportellisti.