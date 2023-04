Cofaser, la rettifica dell'avvocato dell'ex direttore Luigi Napoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Riceviamo e pubblichiamo la rettifica dell'avvocato Antonio Bruno, legale dell'ex direttore Luigi Napoli.

L’articolo pubblicato sui mass media dal titolo “Cofaser vince definitivamente la sua contesa con l’ex Direttore Luigi Napoli” riferisce fatti di cronaca giudiziaria non corretti.

E’ opportuno precisare che il Consiglio di Stato con la sentenza n.3697/2023 si è pronunciato sulla sola inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito della vicenda trattata e cioè sulla legittimità dell’atto impugnato dal Dott. Luigi Napoli (delibera di nomina dell’UPD). Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che il dott. Luigi Napoli non avesse un interesse attuale e concreto per impugnare la delibera.

E’ chiaro dunque che - diversamente da quanto riferito nel vostro articolo - la sentenza del Consiglio di Stato non ha in alcun modo definito la questione ancora aperta sul licenziamento del dott. Luigi Napoli.

Viceversa, le vicende giuridiche sulla legittimità o meno del licenziamento del Direttore del Cofaser dott.Luigi Napoli pendono tutt’ora dinanzi la Corte di Appello di Salerno, la cui udienza è fissata per giugno prossimo.

E’ utile, ancora, evidenziare che i fatti penali contestati al dott. Luigi Napoli ed impropriamente richiamati nell’articolo, non sono stati - nemmeno larvatamente - presi in considerazione dal Giudice civile ed amministrativo, in quanto irrilevanti in tali sedi e comunque non ancora accertati nemmeno in primo grado di giudizio dove lo stesso quadro giudiziario, come già dimostrato, non è affatto quello raccontato e, sì resta fiduciosi dell’operato della magistratura.

Infine, per quanto concerne la responsabilità per danno da malagestio del Cofaser, si evidenzia che la stessa I sezione civile del tribunale di Nocera Inferiore ha disposto la chiamata in causa di tutti gli amministratori e consiglieri del Comune di Sarno e di Mercato San Severino che hanno approvato i bilanci consortili oggetto di contestazione.

Alla luce di tali precisazioni si chiede - al fine di non diffamare il dott. Luigi Napoli - di voler rettificare, come previsto dalla normativa vigente in materia, le notizie pubblicate.