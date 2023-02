Ex Cofima, danno erariale per 1,2 milioni: nei guai amministratori e dirigenti del Comune di Cava

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, ha proceduto alla notifica di un invito a dedurre nei confronti del sindaco pro tempore, del vicesindaco pro tempore, ma anche di 16 amministratori e 4 dirigenti pro tempore del Comune di Cava dei Tirreni “per aver cagionato un nocumento erariale di oltre 1,2 milioni di euro alle finanze dell’ente locale”.

Le irregolarità

La vicenda concerne l’acquisto, nel corso del 2010, dell’area industriale denominata “ex Cofima”. Dagli accertamenti amministrativo-contabili svolti dal Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo Pef di Napoli è emerso che “il compendio immobiliareè stato rilevato da una procedura fallimentare al prezzo di.644 mila euro mediante sottoscrizione di un mutuo bancario pluriennale con un soggetto privato, anziché con la favorevole e agevolata Cassa Depositi e Prestiti”. La complessa ed economicamente rilevante operazione è stata proposta, avallata e deliberata nell’arco di soli sei giorni (tra il 5 e 11 ottobre 2010) “senza alcuna previsione programmatica di spesa, senza individuare una chiara finalità pubblica cui destinare il bene e senza acquisire i previsti pareri tecnici anche ai fini di una congrua valutazione del cespite”.

Per i giudici contabili “la primigenia carenza di tali passaggi procedurali ha di fatto comportato, oltre al ricorso all’indebitamento sul mercato del credito, l’oneroso acquisto di un bene gravato da numerosi abusi edilizi”. Il complesso immobiliare non solo non è stato mai utilizzato ma, a partire da ottobre 2021, è stato posto in vendita dal Comune mediante asta pubblica, andato allo stato deserta. La Procura Contabile ha ascritto in capo ai pubblici amministratori che hanno avallato e deliberato l’acquisto del bene un danno alle pubbliche finanze quantificato, sino a dicembre 2022, 1.230.501,22 euro, pari agli interessi passivi scaduti e pagati sui ratei di mutuo non ancora prescritti.