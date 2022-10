Precipita da un albero e non riesce a tornare indietro: salvato 28enne a Colliano

Paura, questa sera, in una località poco distante da Piano del Dardano nel comune di Colliano, dove un ragazzo di 28 anni è precipitato da un albero riportando una serie di ferite agli arti inferiori. Il giovane è stato prontamente raggiunto dell'equipaggio 118 e dai carabinieri che hanno comunque richiesto l’intervento dell'elisoccorso e del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (Cnsa) visto il territorio impervio e le condizioni ambientali al limite (lieve nebbia e sopraggiungere del buio).

Il salvataggio

Da Napoli è decollato l'elicottero del 118 equipaggiato con visori notturni per raggiungere il sito dove ha sbarcato, ruote a terra, il personale sanitario ed il tecnico di elisoccorso del Cnsas. Questi ultimi, insieme al personale 118 già presente ed ai militari dell’Arma, hanno provveduto ad imbarcare il malcapitato per trasportarlo in ospedale a Napoli. “Missioni del genere sono da poco possibili grazie alle tecnologie operative del nuovo servizio di elisoccorso regionale ed al continuo addestramento degli equipaggi di cui il Cnsas è parte integrante H24 e 365 gg all'anno” fanno sapere dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.