Controlli a Colliano, rinvenuta la carcassa di un cane-lupo

Durante i controlli di oggi le Guardie Giurate Accademia Kronos dei Nuclei di Salerno ed Avellino, giunte nel territorio di Colliano, sono state allertate della probabile presenza di un lupo morto in località Pazzano nei pressi della Strada Provinciale 270. Immediato l'intervento sul posto che, dopo una perlustrazione dell'area, ha consentito effettivamente di constatare la presenza di una carcassa di un cane adulto.

I controlli

Dopo aver fatto i primi rilievi tecnici e fotografici e constatato la morte del povero cane, il personale AK contattava immediatamente i Carabinieri Forestali del Comando Stazione di Colliano e l'Asl competente per territorio per accertarne esattamente la specie e quindi se un lupo puro o un ibrido ma, anche le cause della morte. Successivamente, sono stati svolti i necessari rilievi per poi predisporre il recupero della carcassa, e trasportarla presso gli uffici dell'Istrituto Zooprofilattico di Salerno al fine di poter effettuare tutti i necessari esami previsti per tali tipologie di morti. Al termine dei trilievi il personale AK ha effettuato una uteriore ispezione dell'intero perimetro per scongiurare eventuali presenze di trappole o esche avvelenate.