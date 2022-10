Acquistò furgone rubato a Ravenna, assolto imprenditore del salernitano per ricettazione

Assolto per non aver commesso il fatto. Questa la sentenza per un 67enne imprenditore di Colliano, accusato di ricettazione, legata all'acquisto di un camion rubato a Ravenna e rinvenuto sei anni fa, dentro un parcheggio di un'area di servizio di Macchia.

L'indagine

L’episodio risale al 2016, quando la polizia stradale di Eboli intercettò il camion. Le indagini condussero gli inquirenti fino a Macchia di Colliano, nell'interno di un parcheggio di un night dove c'era l'autocarro oggetto del procedimento. Da verifiche, il veicolo risultò rubato poiché proveniente da un furto avvenuto un mese e mezzo prima a Ravenna. La polizia scoprì che il telaio risultava contraffatto mentre l’automezzo che era sprovvisto di targhe, risultava rubato.