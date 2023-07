Auto di avvocato a fuoco, condannati in due per danneggiamento

Avrebbero dato fuoco all'auto di un avvocato, un anno di reclusione ciascuno a due uomini di Montecorvino Rovello, a seguito di una sentenza del tribunale di Salerno. I fatti risalgono alla notte tra il 27 e il 28 settembre 2017. I due rispondevano di incendio aggravato (avendo agito di notte) a Colliano

I fatti

Le indagini dei carabinieri, che si servirono di alcuni filmati estratti da video di sorveglianza, ripresero all'epoca due persone, coperte da un cappuccio. Non fu mai chiarito il movente dietro quell'incendio ma i due sono stati condannati per danneggiamento seguito da incendio, in concorso. Il proprietario dell'auto, una donna - di professione avvocato - spiegò agli inquirenti di non aver mai avuto problemi durante la sua attività professionale. Dai video emerse come i due sconosciuti avevano lanciato un'auto contro la Mercedes, con dentro liquido infiammabile. Secondo sentenza di primo grado, si trattò dei due imputati. Da attendere, ora, il deposito della motivazione per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.