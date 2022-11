Colliano, incendio in montagna: l'intervento dei vigili del fuoco

Un vasto incendio in montagna, a Colliano, ha creato danni ad un'area di grande valore ambientale sul massiccio di Monte Marzano. Le cause dell'incendio sono oggetto d'indagine e in fase di accertamento.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi, con un elicottero, insieme ai vigili del fuoco e i reparti speciali per gli incendi boschivi, la locale protezione civile e volontari. Le fiamme si sono propagate per diverse ore. A finire distrutti diversi ettari di terreno.