Via Sorgente, "Ci hanno distrutto le cucce della colonia, facendo fuggire i gatti": l'ira degli animalisti

Cucce distrutte, copertine gettate nelle pozzanghere e gatti in fuga, in via Camillo Sorgente. "Alcuni residenti della zona non gradiscono la presenza della colonia felina che curiamo e, oltre a minacciarci e a svuotare addirittura le ciotoline dell'acqua per i gatti, sono arrivati a distruggere le cucce, facendo fuggire diversi mici, tra cui il più anziano della colonia. Siamo disperati": queste le parole dell'animalista Ilaria Daddi che precisa come ogni felino della colonia in questione sia stato regolarmento sterilizzato e chippato presso l'Asl.

"Le colonie feline sono tutelate dalla legge, così come i gatti randagi: chiediamo che i responsabili di quanto accaduto siano puniti secondo la normativa vigente", aggiunge l'animalista. Indignazione nel mondo dei volontari e non solo per quanto accaduto.