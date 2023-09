Auto elettriche, pubblicato il bando per l'installazione di 20 postazioni sul territorio di Salerno

Il Comune di Salerno ha pubblicato l'avviso per la gestione del servizio vendita energia per la ricarica delle auto elettriche.

L'avviso

L'avviso in questione prevede l'installazione di 20 postazioni di ricarica in tutto il territorio cittadino. "Con tale provvedimento - si legge nella nota del Comune - sarà possibile soddisfare la sempre maggiore richiesta di tale servizio a Salerno in ragione della diffusione crescente delle auto elettriche circolanti e delle normative che prevedono per il futuro una sempre maggiore attenzione verso questo tipo di autovetture ed alimentazione".