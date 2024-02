Casal Velino, esplosi colpi di arma da fuoco nella notte: si indaga

Notte di tensione, a Casal Velino: sono stati uditi dei colpi di arma da fuoco, in località Verduzio. Non si sa se ad impugnare l'arma sia stato qualche residente nel tentativo di scacciare dei ladri o se si sia trattato di altro.

I controlli

Peraltro, come è noto, è stato già disposto un servizio straordinario dalla Prefettura con posti di blocco e controlli a tappeto da parte delle forze dell’ordine, al fine di scongiurare nuovi furti in Cilento, territorio preso di mira dai ladri, senza tregua, nell'ultimo periodo. Accertamenti in corso.