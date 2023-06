Ferite da arma da fuoco sulla gamba, giovane finisce al Ruggi: si indaga

Indagini in corso a Salerno: nella notte appena trascorsa, un giovane di Giffoni è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale "Ruggi" di Salerno con ferite da proiettile alla gamba.

Le indagini

La vittima ha raccontato di essersi ferito inavvertitamente con la sua stessa arma, ma i carabinieri intendono far chiarezza sull'accaduto e sulla detenzione della pistola in questione. Accertamenti in corso.