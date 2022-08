Colpi di pistola nella notte a Mercatello: nuove segnalazioni, si indaga

Sarebbero stati esplosi, nella notte, nuovi colpi di arma da fuoco, a Mercatello, precisamente in via Leucosia. Nella stessa zona, in via Palinuro, pochi giorni fa i carabinieri di Salerno avevano recuperato un bossolo in strada, a seguito delle segnalazioni dei residenti.

Le indagini

Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per risalire ai responsabili del nuovo episodio inquietante in città. Tra le ipotesi, quella di atti intimidatori tra spacciatori della zona orientale. Accertamenti in corso.