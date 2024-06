Malore per il caldo: soccorso un 55enne all'Acquapark Isola Verde

Attimi di tensione, in questa domenica, all'acquapark Isola Verde di Pontecagnano Faiano. Per un colpo di calore, infatti, un 55enne ha avvertito un malore che ha reso necessario l'intervento dei sanitari del 118.

Sul posto, il Vopi che ha immediatamente soccorso il malcapitato, per condurlo al Ruggi di Salerno per le cure del caso. Si raccomanda prudenza nel non esporsi al sole nelle ore più calde, visto l'aumento delle temperature e dell'umidità.