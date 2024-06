Salerno, il comandante della Legione Carabinieri "Campania" in visita al comando provinciale

Il Comandante della Legione Carabinieri "Campania", Generale di Divisione Antonio Jannece, ha visitato questa mattina il Comando Provinciale di Salerno in vista del suo imminente trasferimento a Roma, dove assumerà il ruolo di Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Filippo Melchiorre, il Generale Jannece ha salutato il personale della sede e una rappresentanza dei Reparti territoriali della provincia di Salerno, oltre ai delegati dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

L'intervento

Nel suo discorso ai Carabinieri, il Generale ha espresso profondo apprezzamento per il loro quotidiano impegno nella tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, esortandoli a continuare a lavorare con coesione e dedizione nel servizio ai cittadini. Ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni e ha lodato l'impegno straordinario, ma gratificante, dei Carabinieri a favore delle comunità locali. In un momento di commozione, ha ricordato i due Carabinieri deceduti nell'incidente stradale a Campagna, il Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Francesco Ferraro, elogiando la loro passione e il forte senso di appartenenza all'Istituzione come esempio per tutti. La visita si è conclusa con un incontro con il Prefetto di Salerno, dott. Francesco Esposito, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, Giuseppe Borelli, con i quali il Generale Jannece ha avuto modo di scambiare saluti e riflessioni.