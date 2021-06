Montecorvino Rovella: Francesco Grimaldi è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri

Francesco Grimaldi è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Montecorvino Rovella. Lo scorso sabato, il maggiore della Compagnia di Battipaglia, Vitantonio Sisto, ha provveduto alla notifica della promozione a nuovo incarico.

La scheda

Classe 1980, originario di Eboli, sposato e papà di due figli, il neo comandante, nonostante la sua giovane età, può vantare un brillante curriculum. Laureato in scienze politiche, arruolato nel 2001 presso la scuola allievi di Benevento, dal 2004 al 2015 ha prestato servizio a Firenze presso vari reparti dei carabinieri della città. Sempre nel capoluogo toscano ha frequentato la scuola allievi marescialli per poi essere trasferito presso la stazione di Montecorvino Rovella, dove ha assunto le redini dell’Arma, dopo la promozione dell’ex maresciallo, Giuseppe Esposito, al grado di sottotenente. Grimaldi un anno fa è stato insignito dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica. E' stato anche insignito della Croce d’argento come anzianità militare e della medaglia di Bronzo di pubblica benemerenza rilasciata dalla protezione civile nel 2005 durante i funerali di papa Giovanni Paolo II.