Pontecagnano Faiano: nuovo comandante per la polizia municipale, gli auguri della Csa salernitana

Nuovo comandante per la polizia municipale di Pontecagnano Faiano: il tenente colonnello Antonio Vecchione guiderà gli agenti della cittadina dei picentini. Al nuovo comandante, dunque, giungono gli auguri della Csa provinciale, in quanto Vecchione è una vecchia conoscenza del sindacato di categoria salernitano, essendo uno degli storici iscritti.

Il pensiero del sindacato

"Al comando della Municipale pontecagnanese arriva un uomo delle istituzioni e un lavoratore infaticabile. Inoltre, conosce bene il mondo sindacale e questo potrà fare solo bene alle relazioni che avremo nel prossimo futuro - ha detto Gaetano Alfinito, coordinatore della polizia locale della Csa Salerno-Arriva alla guida del comando dopo aver fatto la gavetta, quella vera, proprio nel Comune di Pontecagnano Faiano. In questi anni ha acquisito le competenze giuste e da ufficiale è stato alla polizia provinciale, oltre a essere stato già comandante della Municipale di Montecorvino Rovella. Ora il ritorno nella sua Pontecagnano Faiano, che lo ha visto impegnato come capitano nel 2016, è pieno di sfide, ma siamo sicuri che ne sarà all'altezza. Da parte del nostro sindacato, va un augurio per la nuova avventura con una punta di orgoglio in più, essendo un nostro storico iscritto".

Gli auguri di Angelo Rispoli, segretario della Csa provinciale di Salerno: