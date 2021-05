Come avere successo nel lavoro: ripristinare fiducia e onestà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Webinar Gratuito organizzato dai volontari de La Via della Felicità.





Viviamo in un mondo di immoralità e criminalità crescente. Ne sentiamo le ripercussioni ogni giorno. I furti dei dipendenti causano un terzo di tutti i fallimenti e costano ai datori di lavoro un miliardo di dollari l’anno. Le frodi assicurative superano gli 80 miliardi di dollari l’anno con falsi incidenti, infortuni e malattie.



Comportamenti che una volta si pensava inaccettabili come mentire, ingannare e nascondere errori sono diventati una normalità nel mondo del lavoro di oggi. In aggiunta a questi i problemi dell’aumento di abuso di sostanze stupefacenti, i conflitti interpersonali, il morale basso, l’assenteismo e l’avvicendamento del personale, non c'è dubbio che è necessaria una soluzione efficace a questa crisi.



Alla radice di tutto questo troviamo la perdita dei valori morali fondamentali necessari a mantenere l’integrità nel mondo del lavoro.



Per aiutare a ripristinare la fiducia e l’onestà c’è La Via della Felicità una guida basata sul buon senso per una vita migliore. La presente pubblicazione non religiosa con i suoi 21 precetti fondamentali guida un individuo verso scelte etiche, soprattutto quando si trova di fronte a decisioni difficili.



Usato da dirigenti d’azienda, leader di comunità ed educatori per più di 25 anni, La Via della Felicità si è dimostrata un successo senza pari nel modificare gli atteggiamenti dei dipendenti, il loro comportamento e capacità di risolvere i problemi.



Per approfondire l’argomento i volontari de La Via della Felicità hanno deciso di organizzare un webinar gratuito informativo Lunedì 31 Maggio alle ore 20:30 intitolato “COME AVERE SUCCESSO NEL LAVORO”, attraverso la piattaforma ZOOM.



Per maggiori informazioni scrivi a italialaviadellafelicita@gmail.com .





