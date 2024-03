"Troppi morti sulla ex SS18 tra Cava e Salerno, urge intervenire": l'appello del Comitato Dragonea a De Luca

Questa mattina il Comitato Civico Dragonea e Giovanni Bilotti di Molina di Vietri (portavoce dei comitati uniti sicurezza stradale) hanno manifestato di persona il disagio e la drammatica situazione della ex SS18 cava-Vietri-Salerno. Gli aderenti si sono letteralmente intrufolati, durante l'inaugurazione del nuovo parco urbano a Cava de' Tirreni, tra le personalità politiche presenti a Cava per avvicinarsi al governatore De Luca per chiedergli cosa intende fare per porre fine ai tanti, troppi, incidenti stradali che si verificano sulla ex SS18. L'ultimo, pochi giorni fa, in cui ha perso la vita Riccarlo Milone.

L'appello

Il governatore – fanno sapere dal Comitato – “prima ha risposto che il governo centrale deve sbloccare i fondi” e poi “al nostro incalzare ha risposto in verità che qualcosa va fatta già subito perché su quel tratto si continua a morire”. Un monito pacato e civile di protesta ma che grida disperazione per le tante famiglie che hanno perso qualche loro componente, anche giovanissimo, in quel tratto di strada. “I signori presenti, tra cui i sindaci di Vietri, Cava e il vicesindaco Senatore sono avvisati. Va fatto qualcosa adesso” avvertono dal Comitato.