Castellabate, istituito il comitato di gestione del Castello dell’Abate

Nella giornata di ieri, presso la Badia di Cava, è stato istituto il Comitato di gestione del Castello dell’Abate. La Commissione è composta da quattro componenti nominati rispettivamente dal sindaco di Castellabate Marco Rizzo e dall’Abate Don Michele Petruzzelli, ovvero Luigi Maurano (vice sindaco e assessore alla cultura), Enrico Nicoletta (responsabile promozione turistica e culturale del Comune di Castellabate), l’architetto Carmen Chiara Guarino e il dottore commercialista Tommaso Sorrentino.

I commenti

Soddisfatto il primo cittadino Rizzo: "Si avvia la programmazione di tutte le attività da svolgersi all’intero del Castello dell’Abate dopo la stipula della Convenzione, avvenuta lo scorso Febbraio, e il neo Comitato creato ad hoc per la sua gestione. “Ringrazio nuovamente l’Abate Petruzzelli per la sua disponibilità dimostrata anche in questa occasione. Sono sicuro che questa collaborazione permetterà di gestire in modo ottimale il Castello continuando a dare lustro all’intero Comune”. Gli fa eco Maurano: “Come assessore alla Cultura sono assai lusingato di essere stato nominato membro di questo Comitato per la gestione del nostro castello, ovvero della nostra storia, cultura e religione. Il Castello è Castellabate. Dare lustro ad esso significa estenderlo poi a tutto il nostro Comune. Grazie alla giornata odierna sarà possibile avviare la programmazione di tutte le attività culturali ed artistiche di cui sarà location il Castello”. “Sono onorato di far parte di questa Commissione. Il nostro Castello merita di essere oggetto di promozione turistico-culturale accurata e puntuale, proprio alla luce delle sue bellezze e del suo valore. E proprio grazie a queste esso è in grado di trasferire valore aggiunto a qualsiasi evento prenda vita tra le sue mura” conclude Nicoletta.