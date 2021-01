Comitato "Salviamo piazza Alario": lettera aperta alla città

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Amici ed amiche, l’attività del Direttivo del nostro Comitato, in questi ultimi mesi, è stata molto intensa ed è opportuno aggiornare tutti coloro che ci hanno dato fiducia, perché siamo ad una svolta nel futuro del nostro quartiere e di tutta la Città. La vicenda di Piazza Alario, pur in piena era pandemica, non ha conosciuto tregua e la cronaca ha registrato i passaggi più significativi della contestazione che ci ha visti impegnati a difendere l’identità di questo luogo a noi tanto caro.

La nostra contrapposizione alle decisioni dell’Amministrazione Comunale che intendeva realizzare un Parco Giochi è stata molto durae ha dato qualche risultato non trascurabile. Ci siamo battuti per impedire dapprima (giugno 2019) l’approvazione di questo progetto altamente devastante, suggerendo le nostre Linee Guida, poi criticandoi dettagli del progetto (agosto-settembre 2020), quindi contestando l’apertura del cantiere (novembre 2020), rivolgendoci alla Magistratura e alla Sovraintendenza.Abbiamo incontrato la solidarietà di 25 associazioni cittadine e di numerose persone che hanno apprezzato il valore delle nostre idee, ma Il 30 novembre scorso è stato comunque aperto il cantiere di Piazza Alario. A quel punto la nostra protesta è cresciuta di tono, tanto chei media ne hanno dato ampio risalto, portando la questione all’attenzione della Giunta Comunale. Numerosi Consiglieri di maggioranza vi hanno aderito. Una vittoria? Non proprio. Piazza Alario deve essere salvata ancora una volta.

Purtroppo l’Amministrazione Comunale continua a negare la trasparenza sul progetto e prosegue nel braccio di ferro contro i cittadini e i residenti. Noi continueremo a denunciare questo modo autoritario di trattare le istanze dei cittadini. Chiediamo a tutti di consultare assiduamente la pagina Facebook “GIU LE MANI DA PIAZZA ALARIO” e scrivere a salviamopiazzaalario@gmail.comper ulteriori informazioni.

In questo periodo di pandemia è impossibile riunirsi e discutere liberamente di cosa fare e abbiamo grandi difficoltà a tenervi aggiornati,ma vi invitiamo a restarein contatto con noi e a non rassegnarvi ad accettare lo stato delle cose. Difendere Piazza Alario oggi vuol dire difendere la democrazia a Salerno, vuol dire impedire che i diritti dei cittadini vengano calpestati senza offrire alcuna risposta alle nostre legittime domande. Teniamoci pronti alla mobilitazione e alla protesta.

IL DIRETTIVO DEL COMITATO “SALVIAMO PIAZZA ALARIO”