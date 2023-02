Il Comitato San Francesco: "Siamo l'unico presente nel quartiere Carmine"

Dopo la notizia della nascita di una nuova associazione nel quartiere Carmine, a Salerno, lo storico comitato denominato “Comitato di Quartiere San Francesco” ci tiene a precisare che è l’unico comitato di quartiere con questo nome; che, la sua nascita, risale “a circa trent’anni fa” e che “da fonti accertate quello recentemente costituitosi è una associazione”.

Il lavoro sul territorio

Lo storico Comitato, in una nota, sottolinea che “chiaramente è felice di apprendere della nascita di nuove iniziative e resta disponibile, come sempre, ad un costruttivo confronto e ad una fattiva collaborazione con tutti nell’interesse del quartiere e dei propri residenti. Il Comitato di Quartiere in questi anni ha promosso molte iniziative benefiche, corsi di teatro, lezioni all’aperto (vedi la festa dell’olio) e concorsi per ragazzi (vedi la festa della primavera con concorso sull’alimentazione) eventi all’aperto(vedi street art) con il coinvolgimento di grandi e piccoli e di aziende che l’affiancano e non ha mai avuto scopo di lucro, nonché innumerevoli incontri con gli amministratori ed autorità della città, sempre con un unico scopo: il benessere del quartiere”. Il nostro motto è: Insieme è Meglio” Infine, il direttivo e il presidente ricordano che il loro Comitato, con sede in piazza San Francesco 2, "è apartitico e aperto ad accogliere nuovi associati”.