Disordini al comizio di Salvini a Cava: tre giovani faranno volontariato

Dovranno svolgere attività di volontariato, tre ragazzi di Cava de’ Tirreni finiti nel mirino della Procura di Nocera per aver partecipato ad una violenta contestazione, andata in scena il 26 agosto del 2020, in occasione di un comizio del leader della Lega Matteo Salvini. Il Gip ha accolto la richiesta di messa alla prova della durata di otto mesi.

Le indagini

I tre – insieme ad altre persone – avrebbero lanciato bottiglie di plastica e sedie, acceso un candelotto e persino preso a calci gli uomini delle forze dell’ordine presenti in strada per garantire la sicurezza pubblica. Le immagini dei disordini – che videro in azione circa 300 persone - furono immortalate con video e foto.