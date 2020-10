Commemorazione dei Defunti e dei Santi, stop alle messe all'aperto: il dispositivo del vescovo

In occasione delle prossime ricorrenze del 1 novembre (solennità di Tutti i Santi) e del 2 novembre (Commemorazione dei fedeli defunti), vista la situazione di grave emergenza sociale dovuta alla diffusione del Covid-19, l’Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno Monsignor Andrea Bellandi ha disposto alcune restrizioni per lo svolgimento delle celebrazioni religiose.

Le nuove regole

Il capo della Curia salernitana ha disposto che, in tali giorni, non devono essere svolte celebrazioni eucaristiche (in Cappelle o all’aperto) all’interno o immediatamente all’esterno dei cimiteri, siano essi comunali o di proprietà delle Confraternite; confermato il divieto di celebrazioni in cappelle private. Se possibile, il 2 novembre siano celebrate le Sante Messe nelle chiese parrocchiali e Rettorie analogamente come nei giorni festivi. Bellandi ricorda, inoltre, ai fedeli la possibilità, accordata quest’anno dalla Penitenzieria apostolica, di ricevere l’Indulgenza plenaria – alle condizioni stabilite – non soltanto nei singoli giorni dal 1°all’8 novembre, ma anche in altri giorni dello stesso mese fino al suo termine. E “qualora le condizioni logistiche lo permettano, in accordo con le autorità civili ed evitando assembramenti”, è consentito un rito di benedizione all’interno dei cimiteri. L’Arcivescovo celebrerà il 2 novembre alle 18 – in forma privata e a porte chiuse – una Santa Messa al cimitero comunale di Salerno, ricordando tutti i fedeli defunti. Tale celebrazione sarà trasmessa da Telediocesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’appello