Insulti sul web alla polizia municipale di Salerno: due persone sono state denunciate per diffamazione

Avevano deciso di insultare i vigili urbani scrivendo insulti nei commenti su internet. Sono state convocate presso la sede del comando, in via dei Carrari, identificate e denunciate

Due persone avevano commentato la notizia pubblicata sul web, da una testata giornalistica locale, criticando l'operato della polizia municipale di Salerno, che aveva sequestrato merce contraffatta sul lungomare.

I controlli

Avevano scritto insulti, indirizzati agli agenti. I controlli sono subito scattati. Le due persone sono state convocate presso la sede del comando, in via dei Carrari, identificate e denunciate per diffamazione, ai sensi dell'articolo 595, comma 3 e comma 4, del codice penale.