Aggredisce a martellate un coetaneo, il sindaco di Baronissi: "Non c'è più alcun limite"

"Vicinanza e affetto al nostro giovane concittadino, ferito da un coetaneo a martellate in testa per fortuna senza gravi conseguenza. Non c'è più alcun limite". E' il commento del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante, intervenuto in merito alla brutale aggressione consumata nella cittadina della Valle dell'Irno.

"Un ringraziamento all'Arma dei Carabinieri", conclude Valiante, amareggiato per l'inaccettabile episodio di violenza.