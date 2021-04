Un commercialista si spara al petto e muore: tragedia ad Eboli

Ha impugnato il suo fucile da caccia e ha mirato al petto. In una frazione del comune della Piana del Sele, dove l'uomo abitava, sono subito intervenuti i sanitari. Per il professionista, però, non c'è stato scampo: i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso