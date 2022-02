Agropoli avrà il Commissariato di Polizia: via libera del Viminale

Agropoli avrà il Commissariato di Polizia. Il Ministro dell'Interno lo scorso 27 gennaio ha firmato il decreto di istituzione. Una notizia da tempo attesa, che conclude un iter portato avanti con grande determinazione dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola.

La sede

Il Commissariato sorgerà in via Scarpa, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza, su una superficie di circa 3100 metri quadrati. L’edificio verrà realizzato su due livelli. Al piano terra saranno ospitati gli uffici aperti al pubblico, quelli operativi e i locali destinati a spogliatoi, archivi, sala apparati, camera di sicurezza, ecc... Al primo piano saranno predisposti, invece, gli uffici a carattere amministrativo/direttivo, il deposito reperti e la parte alloggiativa. Lo spazio esterno sarà in parte adibito a parcheggio.

Il commento

“E' un progetto su cui stavamo lavorando da tempo, una sfida ambiziosa per garantire un altro servizio alla nostra comunità - il commento del sindaco Adamo Coppola - Dopo la caserma dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, Agropoli avrà anche quella della Polizia di Stato e siamo già al lavoro per la nuova sede della Compagnia Carabinieri.Ringrazio i Procuratori Antonio Ricci e Leonida Primicerio che hanno sostenuto la nostra istanza, il Prefetto Francesco Russo e il Questore Maurizio Ficarra. Esprimo la mia gratitudine per i preziosi consigli anche al Vice Questore Pasquale Picone, con il quale siamo stati in continuo contatto per portare a termine questo importante iter” conclude il primo cittadino.