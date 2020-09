Castellabate: avviso pubblico per nominare esperti della Commissione Toponomastica

È stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Castellabate l'avviso pubblico per la procedura di nomina di 4 componenti esterni della Commissione Toponomastica. L’amministrazione comunale di Castellabate, nell'ambito della revisione della toponomastica e della numerazione civica interna ed esterna intende nominare una commissione quale organo consultivo deputato ad esprimere pareri in merito alle intitolazioni di aree di circolazione e spazi pubblici in mancanza di attribuzione. Gli interessati per presentare la propria candidatura, dovranno possedere la conoscenza di discipline quali storia, storia dell’arte e cultura - con particolare riferimento a quelle locali - architettura, topografia locale, glottologia, archivistica. Il modulo di manifestazione di interesse, allegato alla domanda, dovrà essere improrogabilmente trasmesso entro e non oltre le ore 12 di venerdì 11 settembre, corredato dal curriculum formativo e professionale e la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Parla il consigliere delegato alla toponomastica, Cristina Cardullo: