Compagnia Portuale di Salerno a rischio licenziamenti: la Fit Cisl chiede un tavolo

"Da tempo denunciamo il brutto clima che si respira all'interno del porto di Salerno e che ne impedisce lo sviluppo. Non è possibile che le continue provocazioni di imprenditori, che non hanno compreso il ruolo fondamentale di quest'area nel contesto del Mediterraneo, determinino l'esasperazione di lavoratori da tempo vessati nei diritti fondamentali". E' quanto si legge in una nota congiunta a firma del coordinatore regionale porti della Fit Cisl Campania, Gennaro Imperato, e del segretario territoriale della Fit Cisl di Salerno, Massimo Stanzione, in merito al rischio di licenziamento di 150 lavoratori della cooperativa Culp 'Flavio Gioia' che opera all'interno del porto commerciale di Salerno. "Non si può più procrastinare - aggiungono Imperato e Stanzione - occorre intervenire immediatamente, dimostrando di avere il coraggio e la propensione per prendere posizioni risolutive su questa tematica, che persiste da anni. Auspichiamo che il tavolo di confronto richiesto dalle parti sociali venga convocato in tempi rapidissimi, al fine di far emergere le criticità delle imprese e la loro mancanza di volontà nel reclutare i lavoratori della Culp. Bisogna riportare un clima di serenità e di garanzia occupazionale alle attuali unità in forza alla 'Flavio Gioia' per i prossimi anni".

Le conclusioni di Imperato e Stanzione