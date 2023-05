"Compro Oro" senza licenza, sequestrati oltre 2 milioni di euro ad un imprenditore

La Guardia di Finanza di Salerno, dopo controlli anti riciclaggio in materia di preziosi, ha sottoposto a sequestro circa 50 chili di gioielli in oro, 170 chili di argento, tra argenteria lavorata e 20 verghe in argento fuso, e 100 orologi di lusso, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Il blitz

I beni appartengono a un imprenditore che è stato denunciato per esercizio abusivo dell'attività di Compro Oro, in quanto risultato sprovvisto dell'iscrizione al registro degli operatori Compro Oro e di licenza per l'esercizio di attività in materia di oggetti preziosi