Comune di Agropoli, dopo 40 anni tornano i concorsi per assumere personale

Oggi sono in programma le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 2 categorie D (amministrativo contabile) e 1 categoria C (tecnica). Dopo oltre 40 anni viene svolto un concorso pubblico al Comune di Agropoli per reperire risorse a tempo indeterminato. Una procedura iniziata durante la precedente consiliatura e oggi si avvia a compimento.

I numeri

Circa 500 i candidati partecipanti totali, tanti giovani del territorio e non solo che sperano nel buon esito della selezione, per un futuro di certezze. Oltre ai vincitori delle tre procedure, verranno stilate, come per legge, le rispettive graduatorie degli idonei, dalle quali sia il Comune di Agropoli che gli altri Enti che ne avranno necessità potranno attingere per future assunzioni, nei prossimi 3 anni.