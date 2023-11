Agropoli, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar: Mutalipassi torna al Comune

Effetti della sentenza di primo grado sospesi fino alla prossima udienza e, quindi, di fatto, il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, è reintegrato nelle sue funzioni. Il Consiglio di Stato (presidente seconda sezione), con decreto cautelare, ha accolto il ricorso del primo cittadino agropolese, difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, "considerato - si legge nel provvedimento - che ricorrono i presupposti della estrema gravità edurgenza in relazione ai prospettati e medio tempore irreversibili effetti solutori che la gravata sentenza produrrebbe sugli organi democraticamente eletti di guisa che, in accoglimento della richiesta di misure cautelari monocratiche, appare opportuno che alla delibazione della istanza cautelare da parte del Collegio possa pervenirsi re adhuc integra". Palazzo Spada ha fissato, per la discussione, la camera di consiglio il 14 novembre prossimo.

La querelle giudiziaria

Nei giorni scorsi, il Tar Salerno aveva accolto il ricorso di Raffaele Pesce, che era candidato sindaco alle elezioni dello scorso anno, stabilendo il ritorno alle urne in quattro sezioni numero, 7, 14, 16 e 21. Il prefetto di Salerno aveva già disposto la convocazione dei comizi elettorali per domenica 17 e lunedì 18 dicembre, e nel frattempo, per la provvisoria gestione dell'Ente, nominato un commissario prefettizio.