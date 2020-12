Due tablet al Covid Hospital di Agropoli: il regalo del Comune

Due tablet al Covid Hospital di Agropoli: li ha donati il Comune guidato dal sindaco Adamo Coppola. I due dispositivi, dotati di apposita sim, saranno a servizio dei reparti di Terapia Intensiva e Sub Intensiva e di quello dedicato alla cura delle Malattie infettive, gestiti rispettivamente dalla dott.ssa Rosa Lampasona e dal dott. Gianfranco Glielmi. Con l’aiuto degli operatori, i dispositivi permetteranno ai pazienti ricoverati di avere un punto di contatto con i propri familiari all’esterno.

Abbiamo voluto donare i due dispositivi mobili ai reparti per permettere ai pazienti di dialogare con i loro affetti. Il dono quindi riveste una valenza sociale in quanto, grazie ai tablet con scheda sim e dotati di collegamento ad internet, ci sarà la possibilità di effettuare videochiamate con l’esterno. I pazienti ricoverati potranno così sentirsi meno soli, guardando in video e colloquiando con i propri familiari.