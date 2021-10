Halloween sicuro ad Agropoli, ecco l’ordinanza con i divieti per famiglie e commercianti

“Non vogliamo limitare i festeggiamenti, ma fare in modo che si svolgano all’insegna di un sano divertimento”. Il sindaco del comune di Agropoli, Adamo Coppola, ha firmato un'ordinanza per garantire la tutela della sicurezza urbana e dell'incolumità in occasione della notte di Halloween.

I divieti

L’ordinanza impone il divieto di sparare petardi o altri artifizi, utilizzare pistole ad acqua o altri oggetti atti a spruzzare liquidi, schiuma o comunque a creare offese o moleste alle persone. Specifiche regole varranno, inoltre, dalle 17 alla mezzanotte del 31 ottobre per quanto concerne il consumo di alcolici: sarà vietato vendere per asporto bevande alcoliche. I prodotti potranno essere consumati unicamente nei locali o nelle relative aree di pertinenza. Divieto, infine, di portare in giro bottiglie o lattine aperte. La somministrazione di bevande per il consumo vietato dovrà avvenire dopo averle versate in bicchieri di plastica o carta.

Il commento

Il primo cittadino Coppola spiega: “Troppo spesso in passato, in particolar modo nel centro di Agropoli, i festeggiamenti di Halloween sfociavano in atteggiamenti incivili tali da arrecare disturbo a cittadini ed attività commerciali. Per questo motivo ho deciso di rinnovare anche quest'anno l'ordinanza. Non vogliamo limitare i festeggiamenti, ma fare in modo che questi si svolgano all’insegna di un sano divertimento. Spetterà alla Polizia Municipale presidiare le aree più affollata della nostra città al fine di verificare che venga rispettata”.