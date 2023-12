Agropoli, potenziato il personale in servizio al Comune: le novità

Rafforzato il personale in servizio presso il Comune di Agropoli. Nei giorni scorsi è stato formalizzato l'aumento dell'orario lavorativo da part time a tempo pieno per 14 dipendenti; per altri 2 c'è stato un incremento da 12 a 24 ore. Inoltre, il 27 dicembre, sarà concretizzata l'assunzione di altre 7 unità per scorrimento graduatorie dei concorsi pubblici indetti dall'ente negli ultimi mesi.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi: “Ne beneficerà la parte gestionale del nostro Comune e di conseguenza il cittadino per i servizi ad esso dedicati. Passo dopo passo continuiamo a migliorare Agropoli”.