Amalfi, il Comune seleziona un istruttore tecnico da assumere a tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Amalfi seleziona un istruttore tecnico da assumere a tempo pieno e indeterminato: si possono candidare gli idonei non assunti, collocati in graduatorie di merito approvate da altri enti locali del territorio nazionale. La manifestazione di interesse è riservata a coloro che sono inseriti in una graduatoria di merito – tra gli idonei non assunti – approvata da altro ente del territorio nazionale, appartenente al Comparto delle Funzioni Locali in seguito all’espletamento di una procedura concorsuale indetta per la copertura a tempo indeterminato e pieno come “Istruttore tecnico” – categoria “C”. La graduatoria deve essere in corso di validità alla scadenza del termine fissato dall'avviso per la presentazione della manifestazione di interesse e sino al perfezionamento del provvedimento definitivo di scorrimento.

Come candidarsi

La domanda dovrà pervenire al Comune di Amalfi improrogabilmente – pena l’esclusione – via PEC entro giovedì 3 Novembre 2022 all’indirizzo: amalfi@asmepec.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie – profilo istruttore tecnico”. La domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati richiesti devono essere trasmessi tutti in formato pdf con firma digitale.

La prova

L’esame consisterà in un colloquio orale, avente ad oggetto le materie di seguito elencate: Elementi di diritto amministrativo; Elementi relativi all’ordinamento giuridico e finanziario degli enti locali (D.lgs. 267/2000 e s.m.i.); Testo unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.); Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42 del 2004 e s.m.i.); Norme in materia ambientale (D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.); Elementi relativi alla disciplina della protezione civile (D.Lgs. 1 del 2018 e s.m.i.); Elementi relativi alla normativa sugli appalti pubblici, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016); Elementi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008); Nozioni fondamentali del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e s.m.i.). La prova sarà sostenuta presso il Salone Morelli del Comune di Amalfi il giorno lunedì 10 novembre 2022 alle ore 10:00. Si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30. Il predetto calendario costituisce comunicazione unica sulla data dello svolgimento della prova. Eventuali comunicazioni e/o modifiche al predetto calendario verranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Amalfi, costituendo valore di notifica ad ogni effetto di legge.