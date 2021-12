Strada ripulita a Baronissi: Rfi ha rimosso i detriti, l'annuncio del Comune

Buone notizie per gli automobilisti ed i pedoni. Dopo le numerose diffide, Rfi ha finalmente ottemperato all'ordinanza sindacale del Comune di Baronissi e ha ripulito il passaggio a livello.

L'intervento

Sono stati rimossi i detriti abbandonati al passaggio a livello di corso Garibaldi e sono stati messi in sicurezza i cordoli pericolosi per automobilisti e pedoni. Lo annuncia in una nota il Comune di Baronissi