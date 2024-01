Salerno, il Comune mette in vendita l'immobile di via Bastioni

Il settore gestione e manutenzione del patrimonio pubblico comunale di Salerno ha approvato la determinazione dirigenziale per l'alienazione di un importante immobile situato in Via Bastioni n. 12. La decisione si inserisce nel quadro del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del comune. L'edificio, di notevole interesse per la sua ubicazione e caratteristiche, è stato messo sul mercato attraverso un avviso pubblico, specificatamente rivolto agli enti pubblici. Tra i potenziali acquirenti, si è già manifestato l'interesse da parte della Asl Salerno.