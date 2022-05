"Nessuna promessa mantenuta dal Comune": il Museo dello Sbarco cala il sipario a Salerno, parla Oddati

Si conclude con un nulla di fatto l'operazione per salvare la vita del Museo dello Sbarco e Salerno Capitale: la struttura di via Clark si prepara a chiudere i battenti, come già precedentemente annunciato. Dopo il grido d'allarme lanciato dai vertici del Museo negli scorsi mesi, ci fu una convocazione al Comune di Salerno per tentare di risolvere la situazione. Ma, a seguito di quell'incontro, nulla è cambiato.

Lo sfogo

"Dopo due mesi di assoluto silenzio dalla convocazione delle commissioni cultura e turismo del comune di Salerno in cui siamo stati convocati e dove c'è stato promesso di tutto e di più, non essendovi stata alcuna risposta, abbiamo chiesto spiegazioni e c'è stato detto di rivolgerci al nuovo consigliere alla cultura del sindaco, che incontrato è sollecitato a una risposta è rimasto in perfetto silenzio (confermandoci in questo caso che il silenzio più rumoroso di qualsiasi risposta). - scrivono il presidente del Parco della Memoria della Campania Nicola Oddati e il professor Antonio Palo - Ulteriori problemi li abbiamo dalle restrizioni che ci vengono imposte per l'utilizzo degli spazi esterni nel luogo ove è collocato attualmente il Museo. Stando così le cose, il Museo dello Sbarco e Salerno Capitale nell'impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria non potrà più continuare la propria vita a Salerno".

La promessa del ritorno altrove