Comune di Salerno: l'ufficio "Anagrafe" è stato potenziato con 5 nuovi dipendenti

L'Ufficio Anagrafe del Comune di Salerno è stato potenziato con 5 nuove unità lavorative attinte dai nuovi assunti a seguito del maxi concorso indetto dalla Regione Campania. A renderlo noto è stato il presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno Antonio Cammarota che, in seguito alle note criticità denunciate alla commissione, aveva istruito la vicenda ed aveva convocato, per oggi, il dottor Della Greca, delegato al personale, che ha risposto alle domande della commissione.

I chiarimenti

Della Greca ha chiarito che, oltre alle cinque unità, tre categoria C e due di categoria D, verrà valutato se ci saranno altre unità da integrare, anche alla luce dei pensionamenti che avverranno per 5-6 unità nei prossimi mesi. Della Greca, a domanda della commissione, ha riferito, inoltre, che, allo stato attuale, le unità lavorative presso l’ufficio anagrafe sono 40, in misura simile a quelle del 2019 quando erano 43, anche perché nel settembre 2021 sono state immesse altre 16 unità. Nondimeno verranno in seguito semplificate alcune procedure che oggi vedono coinvolti più uffici, ad esempio tributi e anagrafe.

Alla luce di ciò, il presidente Cammarota ha riservato di sentire nuovamente la dottoressa Quagliata, dirigente dei servizi demografici.