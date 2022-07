Comune di Salerno, al via il bando per l'assunzione di 7 assistenti sociali

L’amministrazione comunale di Salerno, su input dell’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto, ha emanato il bando per l’assunzione di sette assistenti sociali categoria D1 per l’anno 2022.

Il commento

“L‘obiettivo è assumerne altri 6 per il 2023 al fine di costituire un gruppo solido e competente, da formare costantemente, che unitamente al personale già in carico al Settore Politiche Sociali possa garantire sempre una maggiore qualità nei servizi alla persona” spiega l’assessore De Roberto, che sottolinea come sia stato possibile raggiungere questo risultato “grazie alle disposizioni e alle risorse stanziate dallo Stato e contenute nella legge di bilancio 2021 e all’impegno e al lavoro dell’Ufficio Personale della nostra Amministrazione e del delegato del sindaco al personale Luigi Della Greca”. I servizi sociali - conclude De Roberto – “meritano un’attenzione particolare perché sono la porta che le persone fragili ed in difficoltà attraversano per chiedere aiuto. Ecco perché era urgente lavorare a potenziare il servizio di assistenza sociale professionale”.