Nuovi orari per gli uffici al Comune di Salerno: le informazioni

Si comunica che a decorrere dal mese di luglio 2021 l'Ufficio Protocollo del Settore Tributi del Comune di Salerno resta aperto nei soli giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30. Nei rimanenti giorni la ricezione delle istanze e/o presentazione di pratiche potrà avvenire unicamente per via telematica ai seguenti indirizzi:

- per l'Ufficio TARI: info.tari@comune.salerno.it; tari@pec.comune.salerno.it

- per l'Ufficio IMU: info.imu@comune.salerno.it; protocollo@pec.comune.salerno.it

- per tutti gli altri uffici del Settore Tributi: protocollo@pec.comune.salerno.it

Sempre a decorrere dal mese di luglio tutti gli uffici del Settore Tributi riceveranno il pubblico nei soli giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30. L'accesso del pubblico resterà limitato a istanze/procedure per le quali risulti indispensabile la illustrazione in presenza, previo appuntamento/prenotazione da richiedersi telefonicamente/telematicamente, consentendo la presenza contemporanea di numero limitato di persone; ogni altra richiesta o presentazione di pratica dovrà essere prodotta unicamente per via telematica. Saranno, altresì, possibili previo appuntamento con le stesse modalità, anche collegamenti con i funzionari Responsabili di Tributo mediante videochiamata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.