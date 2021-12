Comune di Salerno, nuovo blitz della Squadra Mobile: acquisite delibere e ordinanze

Nuovo blitz della Squadra Mobile al Comune di Salerno: ieri mattina, gli agenti hanno fatto irruzione a Palazzo di Città per acquisire una serie di documentazioni. Da quanto trapela, si sarebbero recati nell’ufficio del direttore generale prima per chiedere e poi per ritirare delibere, ordinanze e convenzioni. Non si ferma, dunque, l’indagine della Procura di Salerno che prosegue senza sosta dopo la richiesta di proroga delle indagini preliminari ottenuta per il governatore Vincenzo De Luca, l’ex dirigente comunale Felice Marotta ed ed altre persone su cui vige il massimo riserbo.

Le indagini

Al vaglio degli inquirenti vi sarebbero non solo i legami tra l’amministrazione comunale e le cooperative sociali che facevano capo a Vittorio Zoccola, ma anche l’affidamento della gestione dei locali di Piazza della Libertà, la gara l’affidamento della guardiania del cantiere ad una determinata cooperativa e tanto altro. Altro filone sarebbe quello di carattere elettorale con le indicazioni di voto che le cooperative affidatarie avrebbero ricevuto in occasione, ad esempio, delle ultime elezioni regionali in Campania.