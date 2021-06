Pratiche edilizie bloccate al Comune di Salerno, la denuncia di Vicinanza

Vicinanza: "Conosco bene la carenza di personale che attanaglia l'Ente, ma non comprendo come mai non si dia priorità a queste pratiche. C'è gente che attende da gennaio o febbraio un parere e chi l'ha presentato a maggio rischia di avere un ok a ottobre"

Pratiche edilizie a rilento negli uffici tecnici del Comune di Salerno: a lanciare l'allarme, la Filp Cisal provinciale. "La situazione è paralizzata - ha sottolineato Gigi Vicinanza, segretario generale della sindacato che tutela i liberi professionisti - Con l'arrivo dell'ecobonus, infatti, le pratiche da smaltire sono aumentate e ora i tecnici comunali di Salerno stanno lavorando gli atti presentati a gennaio dagli studi professionali. Tutto questo è indecente e vorrei capire il sindaco Vincenzo Napoli perché sorride quando parla del Comune come una macchina perfetta. Ci sono famiglie e professionisti totalmente bloccati perché l'amministrazione comunale di Salerno decide di non sbloccare la situazione. Questo rischia di mandare in tilt un intero comparto di liberi professionisti".

Le conclusioni di Vicinanza