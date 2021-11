Comune di Salerno, Tringali annuncia "il disciplinare di accesso al Palazzo di Città" 

A distanza di giorni dal primo divieto di accesso libero ai giornalisti - scattato a seguito dell’inchiesta giudiziaria che ha travolto il Comune di Salerno - e dalle polemiche da parte dell’Ordine dei Giornalisti delle Campania e delle opposizioni, l'assessore alla trasparenza e alla sicurezza Claudio Tringali fa sapere oggi che, il 5 novembre scorso, la Giunta Comunale ha approvato "Il disciplinare di accesso al Palazzo di Città".

Le nuove regole

Il provvedimento - fanno sapere dal Municipio - prevede le disposizioni per regolare l'ingresso al Palazzo di Città per il pubblico e per gli organi di stampa per elevare i livelli di sicurezza e realizzare un ordinato afflusso agli uffici amministrativi ed alle sedi della politica. "L'Amministrazione Comunale - si legge in una nota - ha inteso in tal modo ricercare un equilibrato e ragionevole contemperamento tra le esigenze di sicurezza da un lato e della libertà di informazione dall’altro, valori entrambi di rango costituzionale meritevoli di equa tutela. Inoltre, l’Assessore alla Trasparenza e alla Sicurezza ribadisce la propria totale disponibilità a ricevere per appuntamento gli organi di stampa e comunica l'intenzione di fissare con questi ultimi incontri periodici dedicati" conclude la nota. I dettagli del nuovo regolamento, al momento, non sono stati comunicati.