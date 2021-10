Inchieste sul Comune di Salerno, accessi disciplinati per i giornalisti: l'annuncio di Tringali

Palazzo di Città, a seguito dell’apertura delle inchieste che lo hanno travolto nelle ultime settimane, resta blindato. Ma, dopo il divieto di accesso per i giornalisti che permane ormai da dodici giorni, qualcosa potrebbe cambiare.

L'intervento di Tringali sui social

“Questa chiusura non è stata decisa da me” precisa, durante una diretta organizzata dal gruppo Facebook “Il salotto gastronomico di Provenza e Co” il nuovo assessore alla trasparenza Claudio Tringali che annuncia: “Si procederà ad una regolamentazione, la cosa su cui più mi sono impegnato in questi giorni”. “Come tutti gli uffici pubblici si deve sapere chi entra e chi esce”. Di questo dovrebbe occuparsi la Polizia Municipale che presidia l’accesso a Palazzo Guerra. “Chi entra avrà un badge e lascerà un documento di riconoscimento, dirà dove deve andare e finisce qua”. E i giornalisti? “Se vogliono entrare potranno concordare con le persone con cui vogliono parlare”. Infine, l’ex magistrato rivela: “Quello che ha dato fastidio, ma posso solo riferirlo perché non è una mia esperienza diretta, è che all’interno di Palazzo di Città ci fossero giornalisti che andavano un po' dappertutto”. Ancora sconosciuta la data in cui entrerà in vigore il nuovo regolamento